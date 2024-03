La federació veïnal diu que Lleida no és tan segura com hauria de ser-ho

La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAV) considera que la ciutat “no és tan segura com desitjaríem i necessitem” i planteja augmentar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana, instal·lar més càmeres de vigilància i solucionar el problema de la multireincidència, entre altres propostes, per revertir aquesta situació. Així ho va detallar ahir en un comunicat públic després que divendres la Junta Local de Seguretat aprovés el nou pla de seguretat de la ciutat. El seu president, Toni Baró, afirma que “volem donar la nostra opinió sobre la seguretat, ja que no coincidim amb algunes de les tesis que es van plantejar divendres i també plantegem mesures factibles que creiem que poden fer de Lleida una ciutat més segura”.

Així mateix, assenyala que en el procés de participació per redactar el pla de seguretat, els representants veïnals van plantejar com a principals problemàtiques la falta d’il·luminació dels carrers, “que incideix directament en la percepció de seguretat i en la pròpia seguretat”; els furts i robatoris a la via pública, habitatges i negocis; les okupacions; les actituds incíviques relacionades amb la neteja i la inseguretat com a vianants, en les voreres on moltes vegades circulen patinets –un fet que no està permès i que comporta situacions de risc. A continuació, la FAV remarca que “totes aquestes preocupacions no ens permeten concloure que Lleida sigui una ciutat segura o, dit d’una altra manera, una ciutat tan segura com la que desitgem i necessitem”.Les associacions de veïns van plantejar augmentar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana, introduir canvis en la llei per tractar els casos de delinqüents multireincidents, augmentar el nombre de càmeres a les zones on hi ha més inseguretat i a l’Horta, millorar la neteja de la via pública, els contenidors i el mobiliari, oferir formació oberta a tota la ciutadania en educació viària, prevenció de riscos i atenció sanitària bàsica, concretar les funcions dels agents cívics i incrementar el compliment de les ordenances municipals.Aquesta visió contrasta amb les xifres que va facilitar divendres la Junta de Seguretat, en la qual es va detallar que els delictes van baixar un 9,4% el 2023, amb 10.240.