Acord per desencallar l’inici de les obres de la nova estació d’autobusos

L’ajuntament de Lleida ha anunciat aquesta tarda que s’ha arribat a un acord per a que els terrenys on es construirà l’estació d’autobusos, al magatzem dels Docs i l’entorn de la Meta, passin a ser de la Generalitat, amb la qual cosa aquesta podrà començar les obres, que ja van ser adjudicades el passat mes de novembre . Així ho han avançat l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Begoña Iglesias, que han indicat que el pacte preveu que els propietaris minoritaris vendran la seua part als majoritaris, evitant d’aquesta manera un possible recurs davant dels tribunals.

Segons ha pogut saber aquest diari, l’acord, que és verbal i està pendent de la firma, estableix que la família Figuerola, titular dels Docs, traspassarà el recinte a l’empresa titular de La Meta, que és de la família del grup Vall Companys. Llavors, podrà completar-se el projecte de reparcel·lació d’aquesta unitat urbanística i la Generalitat podrà assumir la seua titularitat, mentre que l’empresa rebrà un solar edificable a Copa d’Or, al peu de la LL-11, a través d’una permuta. Iglesias va recordar que les obres estan adjudicades a l’empresa Copisa Constructora Pirenaica SA per 36.639.049,37 euros. "Una vegada la reparcel·lació superi el termini d’exposició pública i es tanqui l’acord ja estarà validat tot l’expedient i es podrà desencallar el projecte", ha manifestat. Per la seua part, Larrosa ha celebrat que amb aquest preacord hi haurà "pau judicial".