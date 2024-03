Demanen 9 anys de presó a dos homes acusats d'intentar matar-ne un altre al Turó de la Seu Vella de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos homes seran jutjats dijous vinent a l'Audiència de Lleida per temptativa d'homicidi. La Fiscalia demana a cadascun d'ells 9 anys de presó pels fets, que van tenir lloc el juny de 2021 entorn del Turó de la Seu Vella. Segons l'escrit d'acusació, els dos acusats van demanar a la víctima que s'acostés on estaven. Aleshores, un d'ells la va agafar pel coll i li va donar dos bufetades, mentre que l'altre li va clavar un objecte punxant al coll i a l'abdomen, fet que li va causar "ferides en una regió amb òrgans i estructures vitals", segons el fiscal. Després van colpejar-lo i van intentar tirar-lo des d'un mur. La víctima va poder fugir, però a causa de les ferides va necessitar cirurgia toràcica i va estar ingressada a l'hospital.

A banda de la pena de presó, la Fiscalia sol·licita per als acusats 6 anys de llibertat vigilada i que no es puguin acostar a menys de 500 metres de la víctima durant 10 anys un cop surtin de la presó. També els demana que indemnitzin la víctima amb 16.600 euros per les lesions i seqüeles causades.