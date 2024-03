El lloguer a Lleida puja un 6,6% i es firmen vora 500 contractes menys

El preu mitjà dels lloguers ha tornat a batre un altre rècord històric a la província amb una pujada del 6,6% l’any passat, assolint els 482,66 euros; mentre que a la capital l’increment ha estat del 7,8% i se situa en els 545,56 euros. Així ho constaten les dades publicades ahir per l’Institut Català del Sòl (Incasòl), que estan basades en les fiances que custodia aquest organisme dels arrendaments que es fan a Catalunya, i que contrasten amb el descens del nombre de contractes firmats a la província, que l’any passat es van reduir un 6,8% amb 6.430, gairebé cinc-cents menys que els que hi va haver el 2022, quan ja van baixar per primera vegada després de diversos anys a l’alça.

L’increment dels arrendaments és generalitzat a tota la província excepte a Vielha, on cauen un 7,7% respecte a l’any anterior i se situen en els 577,58 euros de mitjana. Malgrat això, la capital d’Aran segueix sent la més cara, seguida de Lleida ciutat i de la Seu d’Urgell, amb 531,29 euros. Aquest últim municipi és també el que ha experimentat un increment més gran en un any, amb un 12,4% respecte al 2022; seguit de Mollerussa, amb un 11,4% (467,24 euros) i Sort, amb un 8,6% i 449,43 euros. D’altra banda, les capitals de comarca amb els lloguers més barats són Tremp, amb 383,04 euros de mitjana, un 0,3% més que el 2022; Cervera, amb 385,99 euros, que és un 5,1% més car que fa dos anys; i el Pont de Suert, amb 387,67 euros, amb prou feines un 0,5% més que a l’anterior exercici.Respecte a la resta de capitals de comarques, a Balaguer el lloguer mitjà és de 395,73 euros (+4,2%); a les Borges Blanques, de 404,81 euros (+3,3%); a Solsona, de 400,32 euros (+6,1%); mentre que a Tàrrega el preu mitjà és de 435,39 euros (+1%). Per vegueries, a la de Ponent l’arrendament mitjà costa 481,38 euros, un 6,1% més, mentre que a la de l’Alt Pirineu i Aran és de 536,76 euros, augmentant així un 7,5% respecte al 2022.En el conjunt de Catalunya, el lloguer mitjà és de 835,22 euros, un 7,1 per cent més, i a Barcelona arriba als 1.136,40, un 10% més que en l’últim balanç anual, de manera que la capital catalana registra un nou rècord històric.