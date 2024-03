Quatre de cada deu passatgers dels autobusos urbans viatgen gratis

detail.info.publicated INÉS GARCIA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 40% dels passatgers que utilitzen l’autobús urbà de la ciutat viatgen de forma gratuïta. Carlos Soldevilla, gerent d’Autobusos de Lleida Grup Moventis, va explicar que són els integrants dels col·lectius beneficiaris de les targetes T-temps, per als majors de 65 anys; T-16, per a menors de 16 anys; i altres títols més individualitzats. També va dir que gràcies a les subvencions vigents en el transport públic que financen Govern central, Generalitat i Paeria hi ha més rebaixes en el preu que permeten potenciar l’ús del transport públic i fomentar la mobilitat sostenible.

Les xifres anuals de passatgers abans de la pandèmia arribaven als set milions, però el 2023 encara no s’havien recuperat. Finalment, hi va haver un total de 6.400.000 viatgers. Segons va indicar Soldevilla, aquest any les xifres són molt positives, ja que durant els primers mesos hi ha hagut un augment del 20 per cent respecte al mateix període de l’any passat, per la qual cosa si es manté aquesta tendència fins i tot se superarà el número anual d’abans de la pandèmia.

En aquesta edició participaran 300 estudiants de deu escoles de la ciutat

Soldevilla també va exposar que es preveu que s’ampliï la flota amb cinc vehicles cent per cent elèctrics abans de l’estiu i amb tres més a finals de l’any que circularan per diferents zones de la ciutat. En aquests moments, la flota està formada per 49 vehicles, 16 dels quals són híbrids i els restants, de gasoil. Segons va afegir el gerent, aquestes noves incorporacions suposaran grans millores en seguretat i sostenibilitat, i provocaran un canvi important tant per als passatgers com per als conductors.

Recuperada l’activitat ‘Puja a l’autobús’ per a alumnes

Els alumnes de tercer de primària de l’escola Príncep de Viana van participar ahir en la iniciativa Puja a l’autobús organitzada per la regidoria d’Educació dins del programa Educació a l’Abast. Els nens i nenes van fer una visita guiada en bus, se’ls va ensenyar com fer un bon ús d’aquest servei i el significat de les senyalitzacions tant internes com externes. Després van seguir amb la seua visita a les cotxeres, on se’ls va explicar la importància del bon comportament cívic i ambiental quan utilitzin el transport públic.La iniciativa es recupera després que per culpa de la pandèmia es van suspendre per no posar en risc la salut dels alumnes. Però tenint en compte la bona acceptació que va tenir, han decidit recuperar-la. Soldevilla va explicar que “aquest any seran deu col·legis amb tres-cents alumnes, però havíem arribat a rebre entre vint i trenta escoles amb 1.000 alumnes abans de la pandèmia”.