Un dia de festa major a l'Escorxador

Els veïns dels barris de l’Escorxador, Instituts-Sant Ignasi i Templers van celebrar ahir la primera edició del Fest07, un festival de cultura popular i urbana que va omplir diferents espais del districte amb activitats gratuïtes per a tota la família, com jocs i balls tradicionals, teatre de carrer o exhibicions de capoeira i de patinatge en línia. L’objectiu de l’esdeveniment era dinamitzar la zona i enfortir els vincles amb les més de quinze entitats que van participar. La iniciativa va sorgir del grup dinamitzador del consell de barri del districte, amb l’impuls de l’àrea de Participació de la Paeria i el finançament de La Descomunal.

La plaça de Castella va ser el punt d’inici d’una cercavila amb gegants, capgrossos i bestiari del patronat del Corpus i del grup cultural Garrigues, que van estar acompanyats pel grup de grallers El Carreter. A la mateixa plaça, alumnes de l’Aula de Teatre van oferir una interpretació i l’associació Capoeira Topazio va mostrar cultura brasilera. La cercavila va connectar la plaça amb els altres tres espais del festival: a la plaça de l’Escorxador hi va haver una mostra d’art, una exhibició de patinatge en línia, un recital poètic i una classe de zumba, mentre que al carrer Alcalde Costa es van dur a terme tallers de castells, henna i cal·ligrafia àrab. Finalment, la plaça Utxesa es va reservar per a exhibicions de balls bolivians, flamenc i folklore andalús, country i del garrotín.Glòria Vicens, tècnica de Participació i coordinadora del festival, va explicar que una de les necessitats que entitats i veïns van manifestar al consell de barri era promoure la “potencialitat cultural” de la zona, per la qual cosa van idear un “festival en el qual les entitats poden sortir al carrer i donar-se a conèixer”. Els actes es van repartir per aprofitar l’amplitud del barri, “i les entitats han pogut decidir amb quin espai se senten més representats”, va afegir. L’edil del districte, Pilar Bosch, va afirmar que el festival Enre9 “va ser un punt clau per impulsar que tots els barris puguin tenir dies festius en què puguin ensenyar què passa en aquests espais més reduïts i cohesionats”.