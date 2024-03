La Paeria preveu començar demà les obres de renaturalització de les Basses

L’ajuntament preveu començar demà les obres de renaturalització del parc de les Basses, amb l’objectiu d’ampliar i millorar la seua massa vegetal. Les obres es faran en l’espai de 5,7 hectàrees on es trobaven les antigues piscines i no afectaran els futurs usos del càmping que la Paeria projecta a la zona i que espera licitar abans de l’estiu.

L’espai comptarà amb una làmina d’aigua de 1.870 metres quadrats, amb una bassa de reg i una altra de naturalitzada per afavorir la biodiversitat. Així mateix, es plantaran 102 arbres de 16 espècies, es crearà un jardí sensorial de plantes aromàtiques i se sembraran dos hectàrees de prats.

Les actuacions també inclouen la demolició de fins a 6.900 m² de paviments sense drenatge d’aigua i altres elements en mal estat. La runa es triturarà per servir de base d’una nova xarxa de camins d’1,1 quilòmetres. També es construirà una nova xarxa de reg i es col·locaran senyals informatius de flora i fauna, una tanca, bancs i una estructura lleugera per fer ombra.Les obres tenen un cost previst de 545.140 euros finançats amb fons europeus, i les executarà l’empresa Ambitec. La Paeria preveu que estiguin acabades durant l’últim trimestre d’aquest any.