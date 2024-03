Ponent torna a la normalitat i els funcionaris avisen de més protestes

El Centre Penitenciari de Ponent va recuperar ahir la normalitat després del bloqueig de divendres, que va obligar que els interns no poguessin sortir de les cel·les durant pràcticament tot el dia davant de la protesta dels funcionaris per exigir més mesures de seguretat i dimissions a la cúpula de Justícia. Unes protestes que es van iniciar dijous, l’endemà que una treballadora de la presó de Mas d’Enric, a Tarragona, fos assassinada per un intern que treballava amb ella a la cuina. La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, va assenyalar ahir que, a excepció de tres centres (vegeu el desglossament), a la resta, la qual cosa inclou Ponent, havien tornat ahir la normalitat en la vida ordinària. Fonts sindicals van assenyalar que s’havia decidit no continuar amb les protestes durant el cap de setmana, per no comprometre les comunicacions entre interns i familiars, i per no causar més tensió dins de la presó. Tanmateix, van alertar que les protestes continuaran la setmana vinent si des de Justícia no es prenen les mesures que exigeix la plantilla per tenir més seguretat. Per a això, sobretot, reclama com a necessari un canvi en la direcció.

Un funcionari de presons lleidatà explica a SEGRE que la situació actual “és insostenible” i que ho és “des de fa anys”. Apunta a falta de personal necessari per atendre el volum de presos que hi ha a les diferents presons catalanes, a més de mitjans per poder defensar-se en cas d’haver de mediar en conflictes o per evitar una agressió. “El mort podria haver estat jo, perfectament, perquè estem jugant amb foc. Arrisquem la nostra vida i els polítics no ens prenen seriosament”, denuncia. “La falta de personal és molt fragant i hi ha un canvi important en el perfil dels presos, amb pèrdua de respecte envers el funcionari i la resta d’interns”, assenyala. Així mateix, reclama la necessitat que se’ls consideri agents de l’autoritat. “Les situacions de risc són contínues i les protestes han de seguir fins a aconseguir un canvi, que es necessita forma urgent”, reivindica.

Uns 1.200 interns confinats a Quatre Camins, Wad-Ras i Joves

Uns 1.200 interns van quedar-se ahir a les cel·les a les presons de Quatre Camins, a la Roca del Vallès; Wad-Ras, a Barcelona, i també en dos mòduls de la presó de Joves, també a la Roca. A la nit, els funcionaris ja havien aixecat els bloquejos en els tres centres, per la qual cosa avui es podran fer visites i els interns podran sortir de les seues cel·les. Justícia va assenyalar que estava especialment preocupada per un centenar d’internes que no sortien de les cel·les des de dijous a la nit. A més, és una de les presons més antigues i diverses dones comparteixen cel·la. A Quatre Camins, els funcionaris van exigir la dimissió del director. L’acció va començar les sis del matí, quan no van permetre el canvi de torn dels companys. El director va sortir uns minuts, però els funcionaris li van donar l’esquena i van demanar la seua dimissió. Els sindicats van mostrar la seua decepció per la resposta de Justícia i van insistir que continuaran amb les protestes durant la setmana vinent fins a “tenir interlocutors vàlids” per negociar.

Ubasart insisteix que no dimitirà i insta a recuperar la normalitat

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va tornar a oferir mà estesa als funcionaris per reunir-se perquè torni la normalitat a les presons catalanes, però va insistir, preguntada sobre la seua dimissió, que “la nostra responsabilitat és gestionar aquesta situació tan complicada”. En la mateixa línia, el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, la dimissió del qual també exigeixen els sindicats, va considerar que són interlocutors vàlids. Per la seua part, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, no preveu ara la dimissió d’Ubasart perquè es necessiten “tots els efectius”. D’altra banda, el viceconseller d’Estratègia i Comunicació del Govern, Sergi Sabrià, va admetre, sobre l’assassinat de Mas d’Enric, que “és evident que van fallar coses perquè [el pres] no no hauria d’haver tingut accés [a ganivets]. Mentrestant, la presidenta de Junts, Laura Borràs, va dir que la situació de les presons evidencia la “incompetència” del Govern.