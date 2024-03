Talls de trànsit a Lleida per l’arribada de la Volta Ciclista a Catalunya

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’arribada de la Volta Ciclista a Catalunya a Lleida dijous vinent, dia 21, obligarà a restringir la circulació per tot el recorregut de la carrera|cursa fins la meta, que s’ubicarà a l’altura del número 20 del carrer Príncep de Viana.

S’espera que els ciclistes arribin a les 16.30 hores, però des de les 8.00 ja es prohibirà la circulació per Príncep de Viana, entre la Rambla Ferran i el carrer Comtes d’Urgell. A partir de les 10.00 hores es restringirà també a la Rambla Ferran, que s’utilitzarà com a espai d’estacionament dels vehicles relacionats amb la prova esportiva. Així mateix, es vetarà la circulació per tot el recorregut de la cursa entre les 16.15 i les 17 hores, aproximadament.

El recorregut

Els ciclistes arribaran per la N-240 fins la rotonda del cementiri, on enllaçaran amb la Ll-11. En arribar a la rotonda de les vinyes, la cursa girarà a la dreta en sentit Victorià Muñoz, fins arribar a la rotonda amb el camí de Granyena per continuar cap al pont de Príncep de Viana.

Els usuaris dels pàrquings de Príncep de Viana no podran sortir ni accedir als mateixos mentre duri el muntatge i desmuntatge de la zona de meta, que finalitzarà aproximadament a les 20.00 hores. La circulació pel pont també quedarà impossibilitada, però els veïns de l’avinguda del Segre i carrers adjacents podran accedir al barri per la mateixa avinguda i pel carrer Riquer. Per anar en vehicle a l’estació de trens, la Paeria recomana accedir per Roger de Llúria i creuar la passarel·la. Així mateix, la circulació de busos urbans quedarà afectada.