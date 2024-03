Protesta de les famílies pel canvi de gestió dels menjadors escolar

La plataforma Menjadors, que agrupa a associacions de famílies d'alumnes (AFA), ha convocat per aquest dijous protestes contra el canvi de gestió dels menjadors escolar per part del consell comarcal del Segrià. Les famílies denuncien que aquest organisme "ha iniciat moviments per prendre a les AFA de les escoles públiques de la comarca el control del servei de menjador amb l'objectiu de licitar-lo al millor postor" i per això han organitzat una concentració a les 10.30 davant el consell, on llegiran un manifest, i cassolades a les 16.30 a la porta del col·legis afectats, tant de la ciutat de Lleida com de la resta de la comarca.

Creuen que el canvi comportaria una rebaixa de la qualitat del menjar, perdre capacitat de decisió sobre què passa a l'escola al migdia i posar en risc les inversions i infrautilitzar les instal·lacions que moltes asociacions de famílies i escoles han fet a les cuines dels centres. A més, consideren que es precaritzaran o liquidaran els llocs de treballs actuals, es limitarà la capacitat de gestió per part de les famílies i s'encarirà el conjunt de serveis prestats.

Les famílies recorden que totes les AFA de Catalunya gestionen el menjador sota l'ampara d'un decret de la Generalitat de 1996 i aseguren que altres consells comarcals estan renovant els convenis sense problemes . Remarquen que "davant d'aquesta ofensiva, totes les AFA del Segrià afectades hem decidit continuar treballant com fins ara per garantir la bona gestió del servei, la bona comunicació de les empresas i els treballadors implicats i la qualitat de l'alimentació dels nostres infants". "La nostra tasca l'avalen dècades de bon treball i la satisfacció de les famílies, que actualment veuen amb preocupació els plan del consell comarcal d'especular amb el menjar de la seva canalla", subratllen.