Demolició del Lidl de Balàfia per fer-ne un de més gran al mateix lloc

El Lidl de Balàfia està sent enderrocat i al mateix lloc se’n construirà un altre de més superfície. - JORGE AGUSTÍN

L’establiment Lidl de l’avinguda Alcalde Porqueres, a la sortida de Balàfia cap a l’N-230, està sent enderrocat i al seu lloc la cadena n’aixecarà un altre de més gran. El nou ocuparà també l’espai d’una nau adjacent en la qual hi havia una botiga de calçat, que també s’enderroca. Tindrà més de 1.400 metres quadrats de superfície de venda i comptarà amb 145 places d’aparcament i 60 per a bicicletes, segons va informar la firma. La intenció és obrir el nou establiment a finals d’any. El Lidl de Balàfia va ser el primer que l’empresa va obrir a Lleida, a finals dels anys noranta, i a la capital actualment n’hi ha un altre al carrer Cogul, també als afores al costat de la carretera N-240, a prop de Magraners. De fet, un gran cartell instal·lat al costat de les obres a Alcalde Porqueres informa els clients que poden dirigir-se a l’altra botiga.

La ciutat de Lleida està vivint en els últims mesos canvis en el sector dels supermercats. Mercadona està executant una reforma integral dels històrics tallers de Carrosseries Consa, al carrer Santa Cecília de Cappont, per obrir un nou establiment, en substitució del que va tancar el gener a la plaça Noguerola. Així mateix, el novembre de l’any passat la Paeria va aprovar el pla de millora urbana que permetrà obrir un supermercat Aldi a la cantonada de l’avinguda Rovira Roure amb Onze de Setembre. Al febrer va obrir el nou Plusfresc a l’edifici de Baró de Maials, a Pardinyes, en el qual abans hi va haver un Caprabo. L’hipermercat Esclat de Ciutat Jardí va entrar en servei a finals del mes de setembre de l’any 2023 i l’establiment d’Ametller Origen a Prat de la Riba, al desembre.