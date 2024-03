El retard en els judicis provoca que lladres reincidents evitin la presó

Dos agents dels Mossos patrullant ahir a la tarda per l’Eix Comercial de Lleida, on es registren més robatoris i furts. - JORDI ECHEVARRIA

La reforma del Codi Penal que va endurir les penes als reincidents per furts, que va entrar en vigor el 2022, ha tingut poca incidència a Lleida. El retard en els judicis provoca que continuïn evitant la presó. Jutges diuen que falten mitjans i advocats creuen que els delinqüents no s'han vist dissuadits i aposten per accelerar la resposta judicial.

“Entren arrestats per una porta i surten lliures per l’altra i fins i tot aquell mateix dia poden tornar a robar perquè se senten impunes.” Aquesta és la reflexió que fan policies, advocats, juristes i comerciants que han estat víctimes dels lladres, molts dels quals multireincidents. La lentitud de la maquinària judicial els beneficia, ja que la dilació de les vistes evita que se’ls apliqui la pena per reincidència i que, per tant, entrin a la presó. L’agost del 2022 va entrar en vigor la reforma del Codi Penal per lluitar contra els reincidents per furts, amb penes de presó de sis a 18 mesos si l’acusat ha estat condemnat almenys en tres ocasions. Anteriorment, aquests casos se saldaven amb pena de multa.

La sensació entre els experts és que, ara per ara, aquesta reforma ha tingut poca incidència. De fet, la majoria d’aquests reincidents continuen delinquint perquè no han estat condemnats o bé només una o dos vegades. Val a recordar que els Mossos tenen controlats actualment nou lladres a la ciutat de Lleida que acumulen 247 antecedents, molts dels quals registrats en comerços de l’Eix. Són dades que va publicar fa tot just un mes aquest diari, per la qual cosa la xifra encara podria ser més gran.

Els casos han augmentat en un 47% l’últim any, segons indiquen els Mossos d’Esquadra

El jutge degà de Lleida, Eduardo Enrech, assegura que “el problema és la falta de mitjans. Els jutges estem assumint el 250% del que està fixat”. Enrech també explica que “els judicis ràpids després d’una detenció exigeixen conformitat, i si no n’hi ha s’ha de fer un assenyalament. Els jutges del tribunal Penal fan judicis ràpids setmanalment però hi ha un problema d’agenda”. Això suposa que si un lladre no dona la seua conformitat, la vista no se celebrarà fins d’aquí a uns mesos o més d’un any, ja que ara s’estan fixant judicis per al 2025. Així, els judicis ràpids es produeixen per conformitats per un altre tipus de delictes, com poden ser els vials.Daniel Ibars, advocat i doctor en Dret, afirma que “la reforma va intentar donar una resposta més ajustada a la gravetat de la conducta de multireincidència, però el cert és que sembla que el balanç de criminalitat en aquest àmbit no ha disminuït, el delinqüent no s’ha vist dissuadit”. Afegeix que “hauria de valorar-se la possibilitat de reformar la llei perquè permeti accelerar la resposta judicial acompanyada de més recursos i això sense minorar gens ni mica els drets dels investigats”. Per la seua part, l’advocat Xavier Prats comenta que “la reforma ha estat de cara la galeria. Les víctimes senten que els lladres queden impunes perquè és de difícil aplicació”. Per la seua part, sindicats de Mossos d’Esquadra van assegurar que “els delinqüents tenen moltes garanties i en surten beneficiats”.

De l’Horta a pobles del Segrià per la pressió policial

L’Horta de Lleida és un dels punts en els quals els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han incrementat la vigilància per l’augment de robatoris, que han generat inseguretat entre els veïns. Aquesta pressió policial ha tingut conseqüències positives en aquesta zona però negatives en altres punts de la comarca, on s’ha detectat un augment de robatoris. Així ho va explicar dimarts el sergent Xavier González, cap del Grup de Proximitat dels Mossos al Segrià, durant la xarrada informativa sobre seguretat a l’Horta que la Paeria va convocar a Serra Llarga amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana (vegeu SEGRE d’ahir).“Aquest últim cap de setmana hem portat a terme un dispositiu conjunt. Hem aconseguit tenir un cap de setmana amb zero robatoris, però quan hi ha pressió notem que aquest tipus de gent se’n va del territori. Ara tenim un problema al Segrià. La pressió que fem a la capital ha suposat un creixement de la delinqüència als pobles d’un 47% durant l’últim any. És moltíssim, exagerat, i passa més a la part nord”. El sergent va afegir que “ens trobem que delinqüents habituals de Lleida ciutat estan vivint en pobles del nord. Els anem focalitzant i controlant”. A la reunió van assistir un centenar de persones.