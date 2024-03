“Volem continuar gestionant els menjadors escolars al Segrià”

Representants d’almenys una vintena d’associacions de famílies d’alumnes (AFA) de Lleida ciutat i la resta del Segrià es van concentrar ahir al matí davant del consell comarcal per deixar clar que volen continuar gestionant els menjadors de les escoles i van entregar escrits en els quals rebutgen que l’organisme liciti aquest servei. La plataforma Menjadors va organitzar també cassolades de protesta a les 16.30 davant diversos col·legis.

Anna Castarlenas, de la plataforma, va afirmar que “volem continuar amb el model d’autogestió i demanem al consell que faci un conveni amb nosaltres per poder gestionar els menjadors amb tota la cobertura legal”. “El consell va consultar a les AFA i avui estem aquí per donar una resposta, que és que no estem d’acord amb la licitació i que volem un conveni com s’està fent en altres comarques”, va incidir. L’organisme va preguntar a les famílies si volen que es liciti el servei de menjador i participar en el concurs, que no es liciti i analitzar si retornar les competències a Educació o participar en la redacció del plec de condicions.

Els represententes de les AFA que es van concentrar ahir davant del consell comarcal del SegriàGerard Hoyas

Castarlenas va argumentar que amb la gestió per part de les AFA “es fa el menjar a la cuina de les mateixes escoles i cadascú contracta el personal en funció de les seues necessitats, també tenim més qualitat en l’alimentació, i si entra una empresa, els diners que ara van íntegrament als nens hauran d’anar parcialment al seu negoci”. Toni Jiménez, també de la plataforma, va considerar que “fins que no es faci una legislació que ens permeti l’autogestió a les AFA, cada certs anys tenim aquest problema”. “Ja va passar el 2018 i es va fer la llei de Contractes del Sector Públic, amb la qual creiem que podríem seguir a través dels serveis a les persones, però sembla que ells no ho veuen de la mateixa manera”, va explicar. “Volem continuar gestionant els menjadors perquè considerem que no hi ha ningú més capacitat que els pares i les mares per poder decidir què mengen els nens i les nenes de les escoles. Amb les grans empreses tenim el perill que la qualitat i el servei no seran els mateixos”, va sentenciar.

La cassolada davant del col·legi Riu Segrej.

El consell comarcal del Segrià va indicar que té delegades les competències d’Educació de 29 centres escolars amb menjadors gestionats per AFA i que ahir van entregar la resposta a la consulta de representants de catorze. Va afegir que nou més ho van fer telemàticament. El termini de la consulta finalitza avui.