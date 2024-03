Subvencions per valor d’1,5 milions per a projectes turístics i promoció

El patronat de Turisme de la Diputació destina aquest any 1,5 milions a ajuts per a la promoció turística i per a l’execució de projectes turístics als consells i ajuntaments de Lleida. Totes les corporacions comarcals rebran 40.000 euros davant els 18.000 de l’any passat (la Cerdanya comptarà amb 20.000). Així mateix, més d’un milió serà per als consistoris.

El vicepresident de l’organisme, Juan Antonio Serrano, va explicar que l’augment dels ajuts es deu a la voluntat d’afavorir les institucions “que creuen en el turisme i que volen treballar per al turisme”. Va apostar perquè els consells “dediquin esforços a la promoció de les seues comarques” i va defensar que els ajuntaments que aposten per aquesta tasca han de trobar el suport del patronat.

Per això, va assegurar, s’ha creat la partida d’un milió d’euros destinada als ajuntaments, a raó d’un màxim de 18.000 euros per cada projecte. El ple de la Diputació va aprovar dijous la modificació de crèdits. Serrano va avançar que “una vegada quedi aprovada definitivament, el Patronat de Turisme convocarà els tècnics dels consells comarcals i els responsables municipals per explicar els canvis i novetats i perquè puguin sol·licitar les subvencions”.