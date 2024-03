Lleida registra una multa per excés de velocitat cada tres minuts i mig

L'any passat hi va haver un conductor multat per velocitat excessiva cada tres minuts i mig a Lleida fins a un total de 147.913 expedients el 2023 per aquesta infracció. Segons el Servei Català de Trànsit, continuen augmentant les sancions per no portar la ITV, mentre que se'n van imposar 1.625 per utilitzar el telèfon mòbil al volant.

Conduir sense respectar els límits de velocitat representa el 80% del total de les infraccions que acaben en una sanció administrativa. Segons les dades proporcionades a aquest diari pel Servei Català de Trànsit, a les comarques lleidatanes s’instrueix una multa per velocitat excessiva cada tres minuts i mig. O, el que és el mateix, 17 cada hora. En total, l’any passat es van obrir 147.913 expedients sancionadors per aquest tipus de sanció a la demarcació de Lleida. Una xifra, tanmateix, que si es compara amb la d’un any abans, ha experimentat un descens del 8,2%.

Des de Trànsit recorden que l’increment de la velocitat augmenta la violència dels impactes en els sinistres viaris. Per exemple, una col·lisió a 50 quilòmetres per hora equivaldria a una caiguda des de 10 metres d’altura, mentre que tenir un accident a 160 quilòmetres per hora multiplica per deu la força del xoc i, per tant, les conseqüències. Així mateix, assenyalen que la distància de seguretat que s’ha de mantenir amb el cotxe de davant per parar a temps davant de qualsevol emergència depèn, fonamentalment, de la velocitat. Així, Trànsit assenyala que en condicions normals, a 120 quilòmetres per hora es recorre una distància equivalent a un camp de futbol abans de frenar el cotxe.

L’excés de velocitat augmenta la violència de l’impacte i redueix la frenada, alerta Trànsit Els conductors ebris o drogats que acaben al jutge pugen un 70% en els últims set anys

Per una altra banda, la segona infracció amb més sancions és incomplir l’obligació d’identificar el conductor, amb 10.556 multes el 2023 a Lleida, mentre que la tercera és no complir les obligacions de matriculació i condicions tècniques, és a dir, la ITV. En aquest cas, Trànsit va iniciar 7.845 expedients sancionadors, la qual cosa representa un augment 286 multes més que el 2022. Val a recordar que els dos últims anys s’ha registrat un increment considerable dels conductors que circulen per les carreteres catalanes sense tenir al dia la ITV. En el cas de Lleida, és la demarcació catalana amb un increment més gran l’última dècada. Així mateix, durant l’any passat es van sancionar 2.905 infraccions en la documentació del conductor (un 11% més) i 2.213 més per no disposar de l’assegurança obligatòria. D’altra banda, cada dia es detecten prop de sis persones per no portar el cinturó, el casc i altres elements de seguretat, amb 2.178 multes el 2023. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, es van imposar 1.625 sancions per utilitzar el mòbil i altres sistemes de comunicació al volant i 312 per altres distraccions.

Augmenten un 11% les sancions per alcohol i drogues

Més de set sancions al dia a conductors a les carreteres lleidatanes per consum d’alcohol o drogues. És el balanç de l’any passat segons les dades de Trànsit. En total, es van tramitar 2.690 expedients sancionadors per conduir després de consumir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents. Una conducta que, malgrat les diferents campanyes de conscienciació per evitar-la, no para d’augmentar. De fet, com ja va publicar aquest diari, si es comparen amb altres sancions tramitades l’any passat, aquestes van augmentar més d’un 11% respecte a les del 2022. Així mateix, els conductors ebris o drogats pugen respecte a altres conductes perilloses com l’excés de velocitat, les distraccions, com l’ús del mòbil, o no portar el cinturó o el casc.Per revertir l’augment del consum d’alcohol i drogues en la conducció, Trànsit va posar en marxa fa quinze dies una campanya de prevenció en la qual dos cotxes fúnebres recorrien diferents comarques amb el lema Dalt del cotxe 0,0. Més d’un 30% dels accidents són provocats per un conductor que ha begut o consumit drogues o psicofàrmacs. Així mateix, els conductors imputats pels Mossos d’Esquadra a les carreteres lleidatanes per consum d’alcohol o drogues s’han disparat un 70% els últims set anys.