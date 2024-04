El pàrquing de Sant Joan ja és municipal i aplica les noves tarifes rebaixades

La tinenta d’alcalde de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, acompanyada de tècnics de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), va firmar ahir amb representants de la concessionària Interparking l’acta de recepció de l’aparcament subterrani de la plaça Sant Joan, una vegada acabada la concessió de cinquanta anys. Abans del traspàs, han revisat les instal·lacions i els equips tècnics per verificar-ne l’estat. Així mateix, l’empresa ha efectuat petites millores en matèria d’accessibilitat abans de fer-ho efectiu.

L’EMAU ha subrogat a la seua plantilla els tres empleats de l’aparcament, amb data el passat dia 1, quan va assumir la titularitat de l’equipament.Amb aquesta nova gestió municipal, s’han modificat les tarifes de l’aparcament i s’ha revertit la pujada que la concessionària va aplicar a començaments d’any. Així, el preu per minut queda fixat en 0,0458 euros, la qual cosa suposa que una hora costa 2,75, quan fins ara era de 2,80 euros, i la tarifa per 24 hores s’ha establert en 16,95 euros. El preu de l’abonament és de 93,1 al mes, mentre que l’abonament diürn costa 82,75 i el nocturn, 26,45.L’empresa municipal preveu anar implantant de forma progressiva millores en el funcionament del pàrquing, com llums de detecció de places lliures i una reserva d’espai per a patinets i bicicletes. També analitzarà la dimensió de les places per si és necessari ampliar-ne alguna, aplicarà millores amb perspectiva de gènere i facilitarà el pagament amb app. El nou reglament del servei de pàrquings municipals ja va ser aprovat en l’últim ple.