El barri de Cappont de Lleida exigeix acabar amb la plaga de coloms de Doctora Castells

L’associació de veïns de Cappont va reclamar ahir al govern municipal que prengui mesures per acabar amb la plaga de coloms que hi ha al carrer Doctora Castells, els excrements dels quals “deixen els bancs inservibles, els carrers bruts i perjudica els negocis de tota la rambla”. Així ho va fer saber la presidenta veïnal, Veni Ros, a l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la seua visita ahir pel barri, i va demanar “solucionar aquest problema abans que arribi l’estiu i hi hagi més gent als carrers i terrasses”.

Aquesta problemàtica fa anys que afecta el barri i Ros va assenyalar que “per molt que netegin bancs i carrers de forma recurrent, els coloms continuen defecant des dels arbres i hem de buscar una solució a mitjà i llarg termini, perquè Doctora Castells és una via molt freqüentada i amb molts negocis i a mesura que arribi la calor la cosa anirà a més”. La plaga també afecta altres carrers com l’avinguda València i, en el seu moment, l’associació de veïns va criticar que hi havia persones que els deixaven menjar, la qual cosa va provocar un augment de la seua població i, en conseqüència, dels excrements a la via pública.

A més de Cappont, en altres zones com rambla Ferran i Ciutat Jardí han tingut problemes recents amb aquestes aus, que juntament amb les rates, els mosquits i les paneroles, són les principals plagues que pateix la ciutat. Una altra de les demandes que l’associació veïnal va fer a Larrosa va ser millorar l’estat de l’aparcament dissuasiu que hi ha al costat del col·legi Frederic Godàs, “que està ple de clots i les últimes pluges n’han empitjorat el paviment”, va dir Ros. En aquest terreny hi ha previst que es construeixi l’institut de Cappont, un equipament que el barri porta anys reivindicant, però la seua tramitació va quedar parada per la convocatòria de les eleccions catalanes. Sobre això, Ros va lamentar que “seguim igual que fa quaranta anys”, i va reclamar al govern municipal que pressioni la Generalitat després dels comicis.

Ros va dir que Larrosa els va presentar el projecte de millora del carrer Riu Ebre per convertir-lo en una rambla verda. “És un espai que necessita més vegetació i ombres”, va admetre la presidenta veïnal.