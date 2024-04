Adif licita obres per millorar les estacions de Raimat i Almacelles

L’Administrador d’Instal·lacions Ferroviàries (Adif) ha tret a licitació les obres d’adequació i de millora de les estacions de Raimat i Almacelles per 123.375,32 euros. Una actuació que està finançada per fons europeus, però que en cap cas no suposarà, ara per ara, la reobertura al públic d’aquestes dos instal·lacions, que fa anys que estan fora de servei. Segons ha pogut saber aquest diari, aquests treballs es porten a terme per millorar les dos estacions al tenir equipaments clau per a la gestió del trànsit ferroviari d’aquest corredor, que connecta Lleida amb Montsó.

Malgrat que la reobertura d’aquestes estacions no està contemplada de moment, crida l’atenció el tipus d’actuacions que contempla el plec de condicions del contracte, ja que preveu dotar aquests dos equipaments de diversos serveis. Per exemple, a l’exterior de la de Raimat està previst habilitar un aparcament amb accés a l’estació, reparar el paviment danyat, retirar els llums obsolets de les andanes i clausurar les fosses sèptiques fora de servei. Respecte a l’edifici de la terminal, es farà una rampa d’accés, eliminaran els elements obsolets de la façana, on a més s’instal·larien diversos focus LED i una reixa antivandàlica, així com repintar tant els interiors com la façana, entre altres actuacions.

Respecte a l’estació d’Almacelles, el contracte preveu el desbrossament i poda d’arbustos i arbres dels voltants, demolir edificacions obsoletes i reforçar el moll ferroviari. Quant a l’edifici, es reposaran els canalons i baixants, així com també les cobertes, i es preinstal·larà calefacció i ventilació, a més d’una reixa antivandàlica i llums tant a la façana com al costat de l’aparcament, i es deshabilitarà el lavabo i es traslladarà a una sala contigua. El termini màxim per a la presentació d’ofertes a aquest contracte expira el 16 de maig i hauran d’estar a punt en un termini de cinc mesos.

La millora de freqüències entre Lleida i Montsó és una reivindicació constant de la Paeria i l’alcalde de Raimat, Iván Fernandez, ha demanat diverses vegades recuperar l’estació i que aquesta línia hi pari.