La Guàrdia Urbana reforça la vigilància a l'Horta i la patrullarà 24 hores cada dia

La Guàrdia Urbana augmentarà la vigilància a l’Horta i la patrullarà les 24 hores els set dies de la setmana després de registrar-se una onada de robatoris en els últims dies, com va avançar aquest diari. Un reforç de la seguretat que arriba arran d’aquesta onada i que els veïns de la partida de Marimunt acordessin dijous fer patrulles de sometents aquest cap de setmana (vegeu SEGRE d’ahir). Per aquests motius, la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va anunciar ahir després de la comissió de l’Horta que faran un pla de xoc la propera setmana atesa “la situació d’alarma social” a l’Horta. D’aquesta manera, a més d’augmentar els efectius i la vigilància de la Policia Local (fins ara hi havia 6 agents i 2 comandaments que patrullaven els dies feiners matí i tarda) mitjançant una reorganització interna, s’incrementaran els controls que fan amb els Mossos d’Esquadra, faran més reunions informatives amb els veïns i utilitzaran drons per inspeccionar determinades partides.

D’altra banda, la Paeria ha sol·licitat a la Generalitat que faci un pla estratègic per incrementar la vigilància. Sobre això, Morón va recordar que l’Horta “és competència dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana no pot assumir sola la vigilància de tota aquesta zona”. Va apuntar que de moment no han rebut resposta, però que l’alcalde, Fèlix Larrosa, ho va tornar a demanar ahir mitjançant una carta oficial al conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. Respecte a les patrulles de sometents de Marimunt, tant Morón com la Guàrdia Urbana van desaconsellar aquesta pràctica “perquè els últims robatoris han estat més violents i posen en risc la vida dels veïns, ja que no saben a qui s’enfronten”. Pel que fa al perfil dels lladres, la tinenta d’alcalde va apuntar que és molt variat. “Parlem des del típic lladre reincident fins a bandes organitzades que venen expressament a la ciutat amb aquesta finalitat”, va concloure Morón.Per la seua part, el grup municipal d’ERC va criticar que el pla local de seguretat, aprovat al març, no inclou una diagnosi sobre l’Horta i va demanar que en la pròxima comissió de Seguretat hi hagi un punt únic per parlar d’aquest tema i revisar el pla. Al seu torn, els grups de Vox i del Comú van reclamar mesures efectives, ja que les implementades fins ara no ho han estat.

“No busquem enfrontar-nos a lladres, només donar seguretat”

Un portaveu de les brigades de veïns o sometents que aquest cap de setmana patrullaran per Marimunt va assegurar ahir que “en cap moment busquem enfrontar-nos als lladres, sinó patrullar amb els cotxes per donar seguretat als nostres veïns”. Va afegir que volen sumar esforços amb la Urbana i els Mossos i que ho fan “per visibilitzar la nostra situació i fer pinya amb les altres partides de l’Horta”.El president de la comissió de l’Horta de la Federació Veïnal (FAV), Francesc Montardit, no és partidari d’aquestes patrulles, però “respectem les decisions que prenen els veïns”.