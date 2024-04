Àrbitres que vetllen pel client

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els canvis de companyies telefòniques i d’internet i les reclamacions per quotes que es cobren fins a un any després de donar serveis de baixa, per pagaments de productes que no s’han sol·licitat o fins i tot per cancel·lacions de viatges són els principals motius pels quals 1.329 veïns van acudir l’any passat a l’oficina municipal d’informació al consumidor (OMIC). Les quanties que van reclamar oscil·laven entre els 7,5 euros d’unes begudes pagades i no consumides en un bar –perquè no tenien menjar sense gluten tal com anunciaven– fins als 4.393 euros per incomplir uns treballs de rehabilitació en una casa. La cap del servei municipal de consum, Mireia Mercadé, explica que les reclamacions més habituals són d’entre 500 i 600 euros, i que “poden tardar a resoldre’s de tres setmanes a tres mesos, depenent del cas.”

Els subministraments de telefonia i internet continuen liderant el rànquing amb 183 consultes i 34 expedients tramitats l’any passat, mentre que el gas ocupa la tercera posició i l’electricitat, la sisena. Mercadé explica que els subministraments de llum i gas estan adherits a la junta arbitral de Catalunya, per la qual cosa l’ajuntament no els arbitra. Així mateix, només set dels 404 expedients tramitats el 2023 per la junta arbitral de consum de Lleida estaven relacionats amb el servei públic d’aigua, i Mercadé detalla que la majoria són “per fugues no detectades que causen factures desmesurades”.Del total de casos del 2023, 319 (el 78,9%) es van tancar el mateix any. Vuitanta-quatre van tenir una resolució favorable per al consumidor, mentre que en 147 va ser desfavorable. L’edil de Consum, Persones Grans i Salut, Anna Miranda, celebra que l’índex de resolució és “molt elevat” i explica que un dels objectius d’aquest any és “desplaçar-nos i atansar-nos més a les empreses que no contesten”. Indica que 49 dels expedients es van donar per finalitzats al no obtenir resposta de les empreses, la majoria filials o franquícies de grans firmes estatals o internacionals.

Tornen 1.200 € a una família per un viatge cancel·lat a Israel

■ Una família va contractar un viatge a Israel abans que s’intensifiqués el conflicte l’octubre del 2023. Els vols es van cancel·lar, per la qual cosa els van tornar 1.200 euros. Així mateix, per incompliment de clàusules i publicitat enganyosa es van reclamar 2.450 euros a una agència de viatges, i una línia aèria va haver d’indemnitzar un usuari amb 1.131 euros per la pèrdua d’una bossa. Mercadé explica que les consultes i expedients més recurrents de les persones joves estan relacionades amb cancel·lacions de viatges i de concerts, sobretot durant l’estiu.

Aconsegueix que no li cobrin 500 euros de permanència

■ La majoria de reclamacions a empreses operadores de telefonia són per disconformitats amb el preu de les factures. En un cas, un usuari no va estar d’acord amb el cobrament de 500 euros de penalització per canvi de companyia quan li quedava molt poc temps de permanència, i l’empresa va acceptar i va cobrar la part proporcional. Un altre consumidor es va traslladar de domicili i va demanar a l’empresa que portes els serveis al nou, però no ho va fer. Finalment, l’empresa va acceptar la reclamació i va traslladar els serveis del seu client.

Tractaments a mitges en centres d’estètica i clíniques dentals

■ Algunes persones es van quedar amb tractaments a mitges o amb finançament pagat per endavant quan van tancar clíniques odontològiques o franquícies d’una línia estatal de centres d’estètica. Mercadé explica que “quan percebem una pluralitat, casos que poden afectar més d’una persona, ho traslladem a la Generalitat i s’encarreguen d’ajuntar reclamacions i iniciar els expedients sancionadors”. D’altra banda, afegeix que “enviem cartes i requeriments, però si els centres estan tancats no obtenim resposta”.

3.000 euros per una atenció al client no adequada

■ El 2023, també es van reclamar 3.000 euros a una clínica dental per considerar que l’atenció que va donar al client no era l’adequada i no voler continuar amb el tractament o 199,90 euros per un mal assessorament en un tractament estètic. Així mateix, usuaris van reclamar que els van cobrar serveis de manteniment que no sabien que van contractar al costat del seu servei del gas, i diverses persones van rebre targetes de crèdit per correu sense demanar-les amb un cost de manteniment que van començar a pagar tres mesos després.