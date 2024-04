Un incendi calcina per complet una furgoneta a la plaça Noguerola

Un foc va calcinar ahir per complet una furgoneta a la plaça Noguerola, fet que va provocar una gran columna de fum negre. L’avís d’emergència es va rebre a les 12.42 hores i al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com efectius de la Guàrdia Urbana que van perimetrar l’accés a la plaça de forma preventiva. Després d’apagar les flames, van comprovar que no hi havia persones afectades pel fum.