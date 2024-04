Els usuaris del pla Iglú es redueixen un 35%

El dispositiu d’atenció per a persones sense llar durant els mesos d’hivern de l’ajuntament de Lleida, conegut com a pla Iglú, va acabar el passat 31 de març atenent 354 persones, que són 229 menys (-35%) que les que hi va haver l’any passat. Aquest servei, que s’ha prestat des del dia 9 de novembre al pavelló 3 de la Fira, a Cappont, ha facilitat un total de 8.915 allotjaments en els 143 dies que ha estat actiu i la seua afluència mitjana diària ha estat de 63 persones per dia, les mateixes que durant la campanya anterior. El 28 de desembre va ser el dia de més usuaris, amb 86 persones, 31 menys que en el pic màxim de l’hivern passat.

Per gèneres, el pla Iglú ha atès 310 homes i 44 dones. Aquestes últimes ja representen el 12,4% del total i han crescut un 3,3% respecte a l’any passat. Per edats, els menors de vint-i-cinc anys que sol·liciten atenció i allotjament han augmentat un 5,3% (23,3%), mentre que només un 2 per cent de les 354 persones ateses eren majors de 65 anys. Paral·lelament, s’han atès dinou persones amb discapacitat o dependència.A més d’oferir allotjament, servei de dutxa, sopar, esmorzar i atenció social, el pla Iglú també activa la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra per poder localitzar persones sense llar per la ciutat i informar-les d’aquest servei. En total en aquesta campanya s’han fet 53 actuacions, que són 94 menys que l’anterior, un fet que la Paeria atribueix perquè s’han trobat menys persones sense llar i hi ha hagut menys episodis de fred extrem respecte a l’hivern passat.Malgrat que oficialment el pla Iglú va acabar el 31 de març, aquests últims dies s’ha fet una desescalada progressiva dels seus usuaris derivant els casos més vulnerables a la Fundació Jericó. Al seu torn, disposen de 4 places d’urgència per a situacions excepcionals.