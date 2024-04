Detingut un conductor ebri després d'agredir la seua filla i urbans

Un home de 58 anys va ser detingut la matinada de diumenge per agredir la seua filla i agents de la Guàrdia Urbana després de donar positiu en un control d’alcoholèmia al carrer Camp de Mart. Els fets van tenir lloc cap a les dos de la matinada, quan una patrulla que feia un control programat d’alcoholèmia i drogues en aquest carrer, a l’altura del número 35, va detenir el conductor d’un turisme que presentava símptomes clars d’estar sota els efectes de l’alcohol. Inicialment els agents van efectuar la primera prova d’alcoholèmia amb un aparell de mostreig, que va marcar un resultat positiu penal de 0,89 mg/l. Tanmateix, quan se’l va instar a efectuar les proves amb un aparell de previsió, el conductor s’hi va negar, efectuant proves invàlides en diverses ocasions.

El xòfer feia cas omís de les indicacions dels agents, segons va informar la Urbana, i es va anar posant cada vegada més violent i alterat. En aquell moment, la patrulla va demanar el servei de grua per retirar el vehicle de la via pública, ja que no hi havia cap conductor substitut que es fes càrrec del cotxe, la qual cosa va fer que el denunciat encara s’alterés més. Davant d’aquesta actitud, la seua filla va intentar mediar i calmar-lo, però l’home va respondre agredint-la clavant-li un fort cop, fins i tot va fer que li caigués el telèfon mòbil a terra. Els agents van intentar reduir-lo per evitar l’agressió a la dona i l’individu va atacar en aquell moment també els urbans.Per tot plegat, es va procedir a l’arrest de l’home, com a presumpte autor d’un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar, atemptat als agents de l’autoritat, conduir sota la influència de begudes alcohòliques i per la negativa a sotmetre’s a les proves de detecció. A més, els agents van traslladar el vehicle al dipòsit municipal.Dijous passat, la Urbana va arrestar de matinada un home que va causar un aldarull en un local de lleure nocturn del carrer Bonaire. L’acusat va arribar a agredir diversos treballadors i clients així com dos agents. Prèviament, el 28 de març va ser detingut un jove de 17 anys per agredir el seu pare al Secà i uns dies abans havia estat detingut un home per agredir la seua mare a Balàfia.