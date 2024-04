Un centre de gats ferits, sense espai a partir del maig

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un local de tres plantes a prop de l’Escorxador és llar i hospital d’uns seixanta gats ferits o malalts que Diego Ladera ha rescatat dels carrers. En vuit anys n’ha salvat més de 2.000, als quals allotja, alimenta, amanseix i porta al veterinari. Compta amb l’ajuda de voluntaris, però Ladera hi destina entre 14 i 17 hores diàries i ho paga tot de la seua butxaca.

Quan els gats es recuperen, els porta a protectores o busca persones que els adoptin. Té cedit el magatzem on són, però la propietària vol vendre’l i se n’hauran d’anar abans del 14 de maig. “Estem buscant, però no disposem d’un local alternatiu”, lamenta el veí, que demana que l’ajuntament els cedeixi un espai. La Paeria ha parlat amb l’associació i “valora molt la cura i atenció que presten als gats”, però informa que el centre ha d’estar donat d’alta com a nucli zoològic i que l’ajuntament no ha rebut cap petició formal de Ladera. Explica que seguirà en contacte amb ell per a qualsevol acompanyament que necessiti sobre els tràmits.“Les actuacions que dugui a terme l’ajuntament han d’estar d’acord amb la llei de Benestar Animal i amb l’ordenança, per la qual cosa té un servei propi de recollida d’animals perduts o abandonats a la via pública”, afegeix una portaveu. “Els gats ferits també han de ser responsabilitat de la Paeria”, respon Ladera.