Experts en vacunes avisen de la necessitat d’immunitzar més la població adulta

L’Aula Magna de la facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida (UdL) acull avui la 19a Jornada d’Immunitzacions a Lleida, organitzat per l’Associació Espanyola de Vacunologia i l’Institut Català de la Salut (ICS). Al llarg de la jornada s’ha posat el focus en la necessitat de conscienciar sobre la necessitat d’augmentar la vacunació en la població adulta, ja sigui per manca d'immunització durant la infància, per la necessitat de dosis de reforç, per patir malalties de risc o perquè viatgen altres països.

"Mentre la gran majoria de la gent coneix al calendari vacunal infantil, bona part dels adults no saben quines vacunes han de posar-se, ha reconegut Pepi Estany, directora del CAP d'Artesa de Segre i referent de vacunes de l’àmbit sanitari de Lleida, Pirineu i Aran. Per la seua part, l’expresident de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de l’Associació Espanyola de Vacunologia, Fernando Moraga, ha assenyalat que aquest any s’incorporarà el rotavirus al calendari vacunal pediàtric. En aquest sentit, ha remarcat que "en 50 anys hem passat d’un calendari de 6 vacunes a un de 18, és a dir, hem triplicat el nombre de vacunes del calendari sistemàtic del nen i de l’adult".

La Jornada d’Immunitzacions acaba al migdia i ha congregat més de 150 professionals del sector sanitari. Sobre això, la vicepresidenta primera de l’Associació Espanyola de Vacunología i membre de l’Agència de Salut Pública, Glòria Mirada, no ha dubtat a qualificar la jornada d’"un èxit absolut tant a nivell d’afluència com de participació".