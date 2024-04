Segueixen les queixes veïnals per les erugues de la processionària

Veïns que passegen els seus gossos per la zona del bosc urbà de Balàfia i el corredor verd que va des de l’institut Torre Vicens fins a la part posterior del camp de Balàfia denuncien que hi ha erugues de processionària que posen en perill les seues mascotes. Algunes estan mig enterrades a terra, de manera que els gossos les ensumen i almenys un va patir una reacció i va haver d’estar ingressat en una clínica veterinària. Aquestes erugues solen sortir de les seues bosses niu, que estan als arbres, a la primavera i es desplacen per terra formant fileres. Poden ser perilloses per a les persones i gossos en cas de contacte amb la toxina dels pèls que les recobreixen. Els veïns han penjat cartells que avisen els amos de portar lligades les seues mascotes. La Paeria va dir que a l’hivern va fer el tractament habitual contra aquestes erugues, que en aquestes zones els gossos han d’anar lligats i ha avisat l’empresa encarregada del manteniment del parc que la revisi. A la Bordeta també han advertit de la presència d’aquestes erugues al Bosquet de l’avinguda Palauet.