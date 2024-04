Detingut un menor de Lleida acusat de ser un “depredador sexual” usant xarxes socials

Un menor de Lleida està acusat de ser un “perillós depredador sexual” després de ser detingut per la Policia Nacional presumptament per haver assetjat més de 20 joves a través de les xarxes socials. Segons van confirmar fonts pròximes a SEGRE, la detenció es va portar a terme el mes de gener passat i el jutge va decretar, arran de la petició de la Fiscalia de Menors de Lleida, una mesura cautelar d’internament en règim tancat. Segons va informar ahir la Policia, el detingut va suplantar la identitat d’un jove de Barcelona a qui va sostreure les seues fotografies en xarxes socials per utilitzar-les en els perfils amb què contactava amb les seues víctimes. Després de comunicar-se amb les joves a través d’una coneguda xarxa social, les extorsionava sexualment a través d’una altra plataforma i, a més, sol·licitava a diferents persones que obrissin perfils en xarxes socials, ja que ell no en podia crear més. La investigació de la Unitat Central de Ciberdelinqüència es va iniciar arran de diverses denúncies en diferents províncies d’assetjament sexual a menors a través de la xarxa. No van tardar a aïllar una sèrie de característiques úniques com el modus operandi, els noms d’usuari utilitzats o la forma de sol·licitar les imatges de contingut sexual i d’amenaçar les víctimes, que feia amb “especial crueltat”. Això va permetre als agents policials recopilar 22 denúncies interposades davant de la Policia Nacional a Barcelona, Oviedo, Palència, Madrid, Palma, Torrejón de Ardoz i Granada.

La Policia destaca que la dificultat de l’operació ha residit en l’existència de molts perfils diferents des dels quals s’estaven cometent els fets. A més, les adreces IP des de les quals els obrien i hi accedien es geoposicionaven en múltiples llocs d’Espanya, sense mostrar els seus titulars relació aparent entre ells. Van comprovar que hi havia certes adreces IP que es repetien en totes les investigacions. Aquestes conduïen a dos domicilis concrets, separats per uns quants quilòmetres. Finalment, van arribar fins a l’habitatge del menor, al qual van confiscar el telèfon mòbil, que contenia evidències dels fets.