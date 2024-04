Guerra d’aigua entre dos nens a Lleida per alleujar la calor.

Una massa d’aire càlid donarà lloc aquest cap de setmana a una progressiva pujada de les temperatures que deixarà a Lleida màximes de més de 27 graus.

Segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), les mínimes, encara que també molt càlides per a l’època, no ho seran de forma tan acusada com les diürnes.