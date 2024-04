El temps d'espera a les urgències de l'Arnau de Lleida supera l'hora i mitja de mitjana

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els pacients de les urgències hospitalàries de l'Arnau de Vilanova de Lleida van esperar de mitjana 83 minuts per visita l’any 2023, segons dades del departament de Salut publicades aquest dilluns per l'agència ACN. En comparació amb l'any anterior, el temps d'espera a l'hospital lleidatà s'ha reduït en cinc minuts, tot i que si es té en compte la dada del 2010, fa catorze anys els pacients esperaven 49 minuts de mitjana a les urgències de l'Arnau, 34 minuts menys que ara. Es tracta del seté hospital català amb major temps d'espera a les seues urgències.

D'altra banda, al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Lleida (CUAP), situat a l'avinguda Prat de la Riba, el temps d'espera és de 13 minuts de mitjana.

En el conjunt de Catalunya, els pacients de les urgències hospitalàries de la xarxa pública van esperar de mitjana 62 minuts per visita l’any 2023. Malgrat reduir-se en dos minuts respecte el 2022, l'espera és molt superior a la que hi havia una dècada enrere. Alguns hospitals destaquen per sobre la resta, com l’Hospital del Mar, amb 114 minuts, i l’Hospital residència Sant Camil (Garraf), amb 104, mentre altres han retallat dràsticament, com l'Hospital de Bellvitge, de 130 minuts el 2019 a 55 l'any passat. Pel que fa als vuit hospitals gestionats per l'Institut Català de la Salut (ICS), els pacients van esperar 62,4 minuts l’any passat, uns 5 menys que el 2022 però lluny dels 40 minuts que registraven el 2010.

Segons dades del Departament de Salut obtingudes per l'ACN a través d'una petició de Transparència, l'any passat hi va haver una petita reducció del temps d'espera mitjà a les urgències hospitalàries dels centres que formen part del SISCAT. Prenent aquesta seixantena de centres hospitalaris públics i privats amb servei d'urgències finançat, la reducció del temps mitjà d'espera el 2023 ha sigut de poc menys de 2 minuts i se situa en 61,9 minuts, més d'una hora, entre el triatge i l'atenció mèdica. Això no obstant, aquest temps segueix molt per sobre dels nivells que hi havia l’any 2010, just abans de la retallada en la despesa de la Generalitat arran de la crisi econòmica.