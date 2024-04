Una hora i 23 minuts, temps d’espera mitjà a Urgències de l’Arnau de Vilanova de Lleida

detail.info.publicated lleida

El servei d'Urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova va tardar una hora i 23 minuts de mitjana per atendre als pacients l’any passat, segons dades del departament de Salut. Van ser cinc minuts menys que el 2022, però mitja hora més que els 49 minuts de mitjana de 2010.

Així, l’hospital de referència lleidatà és el setè (entre els 60 hospitals catalans públics i privats que formen part del SISCAT) que més fa esperar els pacients a les sales d’espera d'Urgències. L’Arnau va atendre 105.049 urgències l’any passat, la qual cosa el va fer ocupar 13è lloc de Catalunya.

El conseller de Salut, Manel Balcells, va admetre que el temps d’espera “està augmentant” i que “hi ha una falta d’equitat” entre els diferents centres. Comitè d’infermeres d’altra banda, la regió sanitària de Lleida compte des d’ahir amb un comitè de direcció d’infermeria liderat per la gerència territorial i integrat per representants dels hospitals Arnau i Santa Maria, els CAP, Mi NovAliança, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Nadal Meroles, Terraferma, Hestia Balaguer, Sistemes Renals, Fundació Esclerosi Múltiple i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El seu objectiu és col·laborar per incorporar la visió de les infermeres amb la presa de decisions.