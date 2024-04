Detecten més de 28.000 dispositius vulnerables a atacs cibernètics a Lleida

L’últim informe de l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (Incibe) assenyala que el 2022 es van detectar un total de 28.140 dispositius vulnerables a atacs cibernètics (afectats per algun software maliciós, mal configurats o exposats a Internet de forma no desitjada) a les comarques lleidatanes. Representen el 4,56% dels sistemes vulnerables detectats per l’organisme en el conjunt de Catalunya, que el 2022 eren 616.812. Segons l’informe, Catalunya suposa el 18,6% dels detectats en tot l’Estat.

L’Incibe, dependent del ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, va gestionar el 2022 un total de 118.820 incidents de ciberseguretat a Espanya, un 9% més respecte a l’any anterior. D’aquests, més de 110.100 van afectar a ciutadans i empreses, 546 a operadors estratègics (organització pública o privada responsable del funcionament d’una infraestructura indispensable) i 7.980 a la xarxa acadèmica i investigadora.

En les afectacions a ciutadans i empreses, un de cada tres incidents són una filtració de dades i dos de cada cinc són vulnerabilitats de sistemes tecnològics (debilitat d’un sistema que pot posar en risc la seua seguretat), segons l’organisme. Quant als incidents més freqüents, destaca el phishing amb gairebé 17.000 casos, seguit del codi maliciós i, finalment, el programari segrestador.

Així mateix, durant 2022, Incibe va detectar més de 650 botigues online fraudulentes i més de 5.000 incidents que tenen a veure amb contingut abusiu, com a pornografia infantil, delictes d’odi o ciberassetjament.