Ordeig assegura que el PSC aspira a guanyar a Lleida i Catalunya i confia en poder governar

El cap de llista del PSC per les comarques de Lleida, Pirineu i Aran per a les eleccions catalanes, Òscar Ordeig, ha assegurat que afronten aquests comicis "amb l’objectiu de guanyar a Lleida i Catalunya i governar", deixar enrere "una dècada perduda" i obrir una "nova etapa" a Catalunya. Ho ha assegurat aquest matí en l’acte de presentació de la candidatura socialista al Parc de l’Aigua de Lleida ciutat, en el qual ha assegurat que "sabem el que cal fer per a que el territori sigui escoltat".

Ordeig ha assenyalat que faran valer el seu lema per a aquests comicis, "unir i servir", i ha advocat per reformar l’administració pública per reduir la seua burocràcia, reformular el sistema educatiu i dotar als territoris de muntanya de les infraestructures i serveis necessaris per garantir el seu progrés. "Tenim un gran país però un mal govern i la gent necessita que l’escoltin", ha dit Ordeig, que ha demanat un vot de confiança per iniciar una nova etapa política, "una percepció que creiem que és majoritària en la societat catalana".

El candidat socialista per Lleida ha acabat la seua intervenció asseverant que "estem convençuts que millorarem els resultats tant a Lleida com a Catalunya". En els comicis de 2021 el PSC va obtenir 3 diputats a la demarcació, dos més que el 2017, mentre que en el conjunt de Catalunya en va aconseguir 33, sent la llista més votada però empatada a escons amb ERC.