Un home perdona a un acusat de disparar-li a la cama durant una baralla entre dues famílies a Balaguer el 2021

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha jutjat un home acusat de disparar-ne a un altre i ferir-lo en una cama durant una baralla entre dues famílies -dos membres de les quals també han estat jutjats- que va tenir lloc a Balaguer el 2021. La víctima ha declarat que l'acusat el va apuntar amb un revòlver i quan fugia va sentir diversos trets, un dels quals li van impactar a la cama. No obstant, ha dit que tots dos han parlat dels fets i el perdona. Per la seva part, l'acusat ha negat que volgués matar la víctima i l'ha indemnitzada amb 17.000 euros, el doble del que li sol·licitaven. Amb tot, la Fiscalia ha rebaixat la petició de presó de 8 a 5 anys pel delicte de temptativa d'homicidi. La defensa vol un màxim de 2 anys per un delicte de lesions.