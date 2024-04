L'hospital Arnau de Vilanova de Lleida amplia la superfície un 36% en quatre anys

El nou edifici de consultes externes de l’Arnau de Vilanova de Lleida estarà llest a finals d’aquest any, amb una superfície construïda de 18.000 metres quadrats, que, sumats als 3.600 metres quadrats del polivalent que va ser inaugurat el febrer del 2021, en plena pandèmia, comportaran que l’hospital de referència de Lleida ampliï en un 36% el seu espai disponible, i passa així de 60.000 a 81.600 metres quadrats. L’immoble en construcció, ubicat entre el camí de Montcada i l’avinguda de Pinyana, acollirà gairebé totes les consultes externes de l’hospital, amb la qual cosa aquest podrà utilitzar els espais que ocupen ara per a altres serveis. Aquesta obra també suposarà un canvi en l’accés al pàrquing subterrani pel camí de Montcada. Així mateix, està previst que d’aquí a unes setmanes s’iniciï el muntatge d’un edifici prefabricat a la gran plaça davant de l’entrada principal, que acollirà de forma provisional unitats que estan afectades per l’habilitació del nou bloc quirúrgic. La instal·lació va ser adjudicada a començaments d’aquest mateix any.