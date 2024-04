Mantenen tancats accessos a la Mitjana de Lleida pel risc de revifalla de l'incendi

Un accés al Parc de la Mitjana de Lleida, tancat per l'incendi.Ajuntament de Lleida

La Paeria de Lleida manté tancats aquest dimecres els accessos a l’interior del parc de la Mitjana, com a mesura de precaució i per a facilitar les tasques de control de possibles revifalles de l’incendi que es va produir ahir al recinte, amb més de cinc hectàrees afectades.

A hores d’ara, tot i el descens de la temperatura, encara hi ha risc de revifalla per la presència de brases, pel borrissol de xops i salzes, que és molt abundant en plena floració, i pel vent. La mesura es mantindrà mentre hi hagi risc d’incendi.

Només es mantindran accessibles el passeig d’entrada principal des de Pardinyes i la zona de la Carbonera, amb la bassa i els jocs infantils.