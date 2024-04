Queixes per incloure cases que no es venen en portals immobiliaris

La publicació en portals immobiliaris de fotos d’habitatges de l’Horta amb la seua direcció i dades tècniques ha provocat les queixes dels veïns, que demanen retirar aquesta informació, ja que no les han posat en venda i se senten vulnerables davant de possibles robatoris com els ocorreguts en els últims mesos. Així ho han denunciat tant la presidenta de l’associació de veïns del Camí de la Mariola, Marina Pifarré, com el president de la comissió de la FAV de l’Horta, Francesc Montardit, després de veure que fins i tot els seus habitatges figuren al mapa interactiu d’Idealista.

“Ens sentim vulnerables i aquest fet ha aixecat certa alarma veïnal, però els nostres advocats diuen que no hi ha res a reclamar perquè la informació surt de la direcció general del Cadastre, no és res il·legal, malgrat que sí que veiem manca d’ètica tal com està l’Horta”, va assenyalar Montardit. Per la seua part, Pifarré va dir que ens sentim intimidats perquè es publiquen imatges de les nostres cases sense estar en venda, ja que al ser unifamiliars qualsevol pot veure si tenim una tanca, porta metàl·lica i altres elements, fet que pot donar pistes als lladres per robar, que per desgràcia a l’Horta ocorre bastant últimament”. És per això que Pifarré, després de consultar els Mossos d’Esquadra, va assenyalar que contactarà amb els seus associats i, si ho accepten, demanaran al portal immobiliari que retiri les cases.

Les dades del Cadastre i les imatges extretes d’aquest web o altres portals com Google Maps són de domini públic i en aquests webs hi ha informació de tots els habitatges de Lleida i l’Estat. Així ho va destacar un portaveu d’Idealista, que va assenyalar que revisen que les dades que publiquen i que les imatges “tampoc no constitueixen dades personals”. No obstant, va dir que “estem sempre disposats a eliminar les fotografies d’habitatges unifamiliars, tant provinents del Cadastre com del portal, quan ens ho sol·liciten expressament, demostrant així el nostre compromís amb la seguretat i privacitat”.