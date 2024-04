Roben joies valorades en més de 12.000 € d'un pis de Lleida

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori que es va produir divendres de la setmana passada en un pis del carrer Nadal Meroles, al Clot, del qual els lladres es van emportar joies valorades en més de 12.000 euros, segons ha pogut saber aquest diari. Els investigadors sospiten que els autors van accedir a l’habitatge obrint la porta amb una radiografia o un element similar, ja que no havia estat forçada. En el moment de la sostracció no hi havia cap dels residents a l’interior, que es van adonar que havien estat víctimes d’un robatori quan al tornar al domicili van detectar que les habitacions estaven regirades. Van comprovar que faltaven joies amb pedres precioses i un rellotge.

En els robatoris en domicilis amb el mètode conegut com el de la radiografia o el resbalón, els lladres obren la porta sense forçar-la amb una radiografia o un plàstic, sempre que no estigui tancada amb volta de clau. Per aquesta raó, els recomanen tancar sempre amb clau. Es tracta d’un dels mètodes més senzills d’obrir una porta i consisteix a introduir la radiografia, làmina o targeta pel marc del pany i fer que salti la balda.En els últims mesos, la Urbana i els Mossos han reforçat la vigilància a l’incrementar-se els robatoris i assalts.

És el cas de Ciutat Jardí i l’Horta. Així, la Urbana patrulla les 24 hores els set dies de la setmana per l’Horta. L’any passat hi va haver una mitjana de tres robatoris amb força al dia en domicilis a les comarques de Lleida, amb un total de 1.068, la qual coaa suposa un augment del 14% respecte a l’any 2022. En canvi, a la capital del Segrià hi va haver 343 denúncies –gairebé una per dia–, cinc menys que l’exercici anterior, fet que suposa un descens de l’1,4%.D’altra banda, la Urbana va detenir ahir a la tarda dos persones a l’avinguda Tarradellas al sospitar que volien robar o okupar un habitatge.