La Paeria tanca els accessos a la Mitjana pel risc d'incendi

La Paeria va tancar ahir els accessos a l’interior del parc de la Mitjana com a mesura de precaució i per facilitar les tasques de control per evitar que es revifi l’incendi que es va produir dimarts al recinte, amb més de cinc hectàrees afectades (vegeu SEGRE d’ahir). Així mateix, fins a quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van mantenir al llarg de la jornada a la zona per remullar zones en les quals encara sortia fum, especialment en punts amb mala accessibilitat en què l’helicòpter va fer dimecres diverses descàrregues d’aigua. “Es tracta d’un perímetre bastant gran a l’interior del qual hi ha zones sense cremar”, van afirmar els Bombers.

Ahir encara hi havia un elevat risc que es revifés el foc per les brases, el borrissol dels pollancres, que és molt abundant en plena floració, i pel vent. Estava previst mantenir la mesura mentre existeixi el risc d’incendi. Només va quedar obert el passeig de l’entrada principal des de Pardinyes i la zona de la Carbonera, amb la bassa i els jocs infantils. Així mateix, es va reforçar el manteniment.