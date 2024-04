Antonio Ropero, secretari general de l'ajuntament

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va presidir ahir la presa de possessió d’Antonio Ropero Vilaró com a nou secretari general de la Paeria. De 39 anys, és llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida (UdL) i té màsters en Sistema Judicial Penal i en Formació dels Funcionaris. Abans d’arribar a la Paeria el 2022, en comissió de serveis per ser titular de l’Oficialia Major, havia treballat als ajuntaments dels municipis de Benavent de Segrià, Alfarràs, Montblanc i Balaguer.

Larrosa va destacar la secretaria general com “una de les posicions professionals més importants als ajuntaments” i va concretar la seua funció a “donar fe dels actes de l’ajuntament i assessorar el govern per ajustar a llei qualsevol política”. Per la seua part, Ropero va prometre el càrrec, va firmar el nomenament i va agrair la confiança de la corporació municipal.