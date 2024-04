Falsa alarma d'incendi en un bloc de pisos d'Anselm Clavé

Els Bombers van acudir ahir al migdia al carrer Anselm Clavé al ser alertats d’un incendi en un immoble, la qual cosa va resultar ser una falsa alarma. Van rebre l’avís a les 12.14 hores per un possible foc en un pis del número 18. També hi van acudir la Guàrdia Urbana i el SEM. D’altra banda, els Bombers, amb la col·laboració de la Urbana, van socórrer una persona que es trobava malament en un domicili del carrer Bovà. Hi va haver un altre incident similar als blocs Joan Carles.