Arrestat per ferir un home amb una navalla per robar-li a Cappont

Els Mossos d’Esquadra van arrestar la matinada de dimarts un home de 42 anys acusat d’assaltar un home a punta de navalla per robar-li al barri de Cappont. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte lleu de lesions.

Els fets van tenir lloc cap a les 0.15 hores de dimarts a l’avinguda Tarradellas quan un individu va amenaçar amb una navalla un veí per robar-li el mòbil. La víctima s’hi va resistir, va patir un petit tall i el lladre va fugir. Fins al lloc van acudir els Mossos d’Esquadra, que es van entrevistar amb la víctima, que va fer una descripció de l’autor. Els policies van iniciar una recerca per la zona que va finalitzar poc després quan van localitzar el presumpte autor, que va ser arrestat pel robatori violent i també per un delicte lleu de lesions.El cap de setmana passat, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van detenir quatre persones per robatoris amb violència a la capital del Segrià. Tots es van produir de nit o durant la matinada.