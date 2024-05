La Paeria de Lleida estudia que Ciutat Jardí tingui escola bressol

L’ajuntament de Lleida plantejarà al departament d’Educació poder habilitar una escola bressol per a nens de fins a tres anys al complex del col·legi de Ciutat Jardí, tal com porta reclamant l’associació de veïns des de fa anys. Segons va explicar el regidor d’Educació, Xavi Blanco, “el primer serà veure si arquitectònicament és viable i després serà preguntar a la Generalitat si està disposada a desafectar una part del col·legi Ciutat Jardí per habilitar-hi una bressol, que hauria d’estar a la planta baixa”. D’altra banda, l’edil va remarcar que l’última paraula la tindrà la conselleria d’Educació, però des del consistori ho veuen una opció factible, ja que Ciutat Jardí és dels pocs barris de la ciutat que no disposen de guarderia municipal.

En aquest sentit, el president veïnal de Ciutat Jardí, Ramir Bonet, va entregar fa setmanes a la Paeria un estudi que constata que cada any es registren una mitjana d’entre trenta i quaranta naixements al barri per justificar així la necessitat de tenir una escola bressol. “Només amb els nascuts aquí ja ompliríem les places que podria arribar a tenir l’escola”, va assegurar, i va recordar el dèficit de serveis que té el barri, “especialment a nivell comunitari i pel que fa a equipaments municipals”.

Per la seua part, Blanco va reconèixer que “després d’analitzar el mapa de natalitat de la ciutat i de l’estudi que han fet els mateixos veïns està clar que Ciutat Jardí és una zona tensada tant en naixements com en instal·lacions educatives”. Va afegir que aquest mes visitaran l’escola Ciutat Jardí per analitzar-ne la viabilitat, ja que “per normativa els alumnes de preescolar no poden compartir espais com el pati amb els de Primària, però podem arribar a un acord amb Educació perquè cedeixin part del seu espai per a aquesta finalitat”. El regidor va recordar que no seria la primera vegada se cedeixen espais de col·legis per fer una bressol.Per la seua part, fonts del departament d’Educació van assenyalar que poden estudiar aquesta petició sempre que hi hagi demanda per a aquest servei. Van afegir que precisament promoure l’oferta de primer cicle d’educació Infantil és una de les prioritats del departament.