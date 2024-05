Afectacions de trànsit amb motiu de la Batalla de Flors de Lleida

detail.info.publicated Redacció

La Guàrdia Urbana de Lleida ordenarà el trànsit per minimitzar l’afectació durant la celebració de la Batalla de les Flors, que tindrà lloc aquest dissabte, a partir de les 18 hores de la tarda, a la Rambla Ferran.

A les 16 hores de dissabte es tallarà la circulació de la Rambla Ferran entre la plaça Berenguer IV i la plaça Agelet i Garriga.

A les 17.00 hores es procedirà a tallar el trànsit a la zona d’Avinguda del Segre, Noguerola, Comerç i adjacents, zona on només hi podran accedir els veïns i les veïnes.

Aquest tall de trànsit es farà a Roger de Llúria/Av. Tortosa i a la Av. Del Segre amb Lluís Roca, temporalment és podrà circular per l’avinguda del Segre des del pont Vell direcció Pardinyes (talls puntuals), en el sentit contrari només veïns.

Queda prohibit estacionar a la zona del recorregut des de les 9 hores fins la finalització de l’acte –aproximadament les 21.30 hores. Les prohibicions afecten a la Rambla Ferran i Avinguda del Segre entre la Plaça de La Pau i el carrer Riquer.

La Guàrdia Urbana recomana estacionar els vehicles i arribar caminant a la zona del recorregut de la Batalla de les Flors, ja que de cap manera s'hi podrà accedir en cotxe.

També recorden que el trànsit de vehicles per Princep de Viana/ Victoriano Muñoz queda obert, pel que es pot accedir sense cap restricció a l’estació de Renfe i que ’accés a l’Avinguda de Madrid/Blondel es podrà fer per plaça Espanya o pel pont Vell, encara que en aquest últim hi podria haver algun tall puntual de trànsit. D'altra banda, es podrà accedir al pàrquing de la Plaça Sant Joan pel Pont Vell o per l’Avinguda de Madrid.