La clínica Mi NovAliança de Lleida preveu una ampliació quatre anys després de reobrir

El grup propietat de la família Masfurroll, titular de la clínica Mi NovAliança ubicada a l’avinguda Prat de la Riba, busca alternatives per ampliar els serveis hospitalaris. Gabriel Masfurroll, conseller delegat de la companyia, afirma a Expansión que enguany “arribarem a cinquanta llits a Lleida, on estem estudiant una ampliació”, quatre anys després d’adquirir el centre. Recorda que es va executar una reforma “absoluta” de la clínica i que el 2022 es va inaugurar un nou edifici de consultes externes al qual s’accedeix pel passatge de la Premsa. Però afegeix que, malgrat aquesta inversió, de 15 milions d’euros, la clínica “ja s’ha quedat petita”, per la qual cosa treballen en un projecte per “construir o reformar algun edifici” pròxim i així poder “ampliar la cartera de serveis i l’oferta mèdica”. El grup Clínicas Mi, propietat de la família Masfurroll, va adquirir l’Aliança l’any 2020 i des d’aleshores ha invertit 18 milions en aquest centre sanitari.

Una portaveu va indicar que “estem molt contents perquè creixem per sobre de les expectatives”. Va assegurar que encara disposen de capacitat a les instal·lacions per a “un creixement equilibrat, a l’altura de la nostra capacitat assistencial”, però va indicar que, “tenint en compte l’evolució del mercat de Lleida en relació amb NovAliança, ens plantegem opcions per continuar creixent”.

Aquest centre dona cobertura a la gran majoria de companyies asseguradores de salut i institucions sanitàries de Lleida i també practica proves diagnòstiques i intervencions derivades del CatSalut. El grup de la família Masfurroll també gestiona la clínica Mi Tres Torres de Barcelona i està buscant “opcions per créixer” a Catalunya amb la compra de nous centres. La firma factura prop de 35 milions d’euros anuals, i preveu assolir aquest any els 45 milions.