Fruita amb Justícia Social denuncia la "inacció" de la Paeria de Lleida i la Generalitat en la gestió dels temporers

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fruita amb Justícia Social ha denunciat la "inacció" de la Paeria de Lleida i la Generalitat per resoldre la falta d'allotjament de les persones temporeres que cada any arriben a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita. En un comunicat, la plataforma es queixa que, novament, la campanya comença "amb les mateixes mancances estructurals en l'atenció als treballadors", fet que provoca que "desenes de temporers" es vegin obligats a dormir al carrer. "Un any més, la campanya de la fruita a Lleida s'inicia amb la vergonya i la desídia com a protagonistes", comença el text, que qualifica "d'injustificable" el retard en l'obertura del dispositiu d'acollida al pavelló de la Fira de Lleida fins al 3 de juny.

La plataforma posa de relleu que l'arribada de temporers a la ciutat en aquesta època "no és cap novetat ni cap emergència sobrevinguda" i que, per tant, la falta de planificació de les administracions per garantir una acollida digna "resulta incomprensible i intolerable".

A banda, Fruita amb Justícia Social també carrega contra el govern municipal del PSC per haver suspès la construcció de l'alberg a Pardinyes i no haver "posat en marxa cap solució alternativa". "L'ECMU havia de ser un espai clau per garantir un allotjament a aquestes persones, però ara, la seva absència condemna novament a desenes de temporers a dormir al carrer", afirma el text, que afegeix que "la decisió de l'alcalde Fèlix Larrosa evidencia un menyspreu pels drets dels temporers i temporeres. Una decisió que agreuja la situació de precarietat i exclusió que viu aquest col·lectiu".

A més de les administracions, també denuncia la "irresponsabilitat d'una patronal que continua fent crides a mà d’obra, mentre promou la contractació de 1.600 persones en origen ignorant les persones en recerca de feina que viuen a l'estat espanyol. "S'explota la necessitat i la vulnerabilitat de les persones de països amb menys oportunitats laborals, tractant-les com a mercaderia i oferint-los condicions laborals precàries i salaris ínfims a canvi del seu treball", manifesta.