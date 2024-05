Desenes de persones que venen a Lleida per la campanya de la fruita dormen al ras

Fa dies que desenes de persones que ja han arribat a Lleida per buscar feina a la campanya de recollida de fruita dormen al ras, al costat de l’església de Sant Martí i a la plaça de l’Ereta. Un resident a Lleida que exerceix com a traductor d’aquest col·lectiu explica que alguns porten ja uns quinze dies en aquesta situació, a la qual es veuen abocats, detalla, al no estar en funcionament encara el pavelló de la Fira de Lleida que s’habilita com a allotjament durant la campanya de la fruita. Afegeix que alguns d’ells han arribat de províncies andaluses com Jaén o Huelva i que alguns han aconseguit ja feina, mentre que molts d’altres encara no. Indica que algunes de les persones que dormen al carrer fins i tot estarien en disposició de pagar uns 120 o 150 euros per un allotjament.

El representant del Centre Històric al Consell de Ciutat va denunciar que aquesta situació es repeteix cada any sense que de moment s’hagin adoptat solucions i remarca que cada temporada a finals d’abril comencen a arribar persones que acaben dormint al ras i passant el dia a la plaça del Dipòsit. Precisament, ahir en aquesta plaça es podien observar maletes recolzades en una paret i una trentena de persones assegudes a terra i en bancs. Així mateix, operaris de la concessionària de neteja urbana, Ilnet, es van emportar matalassos i cartrons, custodiats per una patrulla de la Guàrdia Urbana.

El tinent d’alcalde i edil d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, es va reunir amb els equips d’inclusió dels serveis socials i la Guàrdia Urbana i va contactar amb la delegada del Govern i la delegació de Treball i Afers Socials per comunicar-los l’avanç de l’arribada de persones per a la campanya agrària i buscar estratègies per mitigar la seua incidència. La Paeria va afirmar que treballa “per avançar, si és necessari, l’activació de pisos per a temporers de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana partint de perfils de vulnerabilitat i idoneïtat, encara que l’inici oficial del dispositiu d’acollida està previst per al 3 de juny a la Fira de Lleida”, al pavelló 3. La Guàrdia Urbana i educadors de carrer fan seguiment de la situació i a l’Oficina Única d’Assessorament i Orientació s’atén les persones que arriben. En cas de vulnerabilitat, s’inicien actuacions amb els serveis socials.