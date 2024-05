Reconeixement europeu per a la Unitat d’Hemostàsia de l’Arnau de VilanovaICS Lleida

La Unitat d’Hemostàsia de l’Arnau de Vilanova ha estat acreditada com a European Haemophilia Treatment Centre per l’Associació Europea d’Hemofília per la seua atenció a pacients amb trastorns hemorràgics