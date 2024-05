Alerten que el dèficit d'infermeres va a més per jubilacions i 'fuga' de professionals

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les infermeres formen un dels col·lectius sanitaris que més pateixen una falta de personal que, lluny de millorar, s’agreuja cada vegada més a causa de les jubilacions que no estan cobertes i la fuga de professionals a altres comunitats de l’Estat o a l’estranger, on troben millors condicions econòmiques i assistencials. El Col·legi Oficial d’Infermeres de Lleida (COILL) alerta que, amb una ràtio de 5,72 infermeres per cada 1.000 habitants, a Lleida falten 1.355 professionals per arribar a la ràtio europea de 8,73 per cada miler de persones. “La ràtio serà més baixa si no es prenen mesures davant la pròxima jubilació de moltes professionals”, va advertir la presidenta del Col·legi, Mercè Porté, en la diada que les infermeres lleidatanes van celebrar ahir amb jornades acadèmiques i un sopar a la Llotja.

“Necessitem una estratègia clara encaminada a formar a més professionals, atreure’n d’altres i, el més important, retenir el talent de les infermeres que una vegada formades a Lleida marxen a altres punts de l’Estat buscant millors condicions laborals”, va afirmar Porté, alhora que va lamentar que l’augment de població dels últims anys no s’ha traduït en un increment de dotacions. La presidenta també va explicar que la pujada de l’esperança de vida de la població comporta l’aparició de més patologies cròniques que requereixen tractaments complexos. “Està més que demostrat que una dotació adequada dona una qualitat a les cures que millora la seguretat dels pacients”, va afegir.

Desenes de col·legiades van assistir ahir a la celebració de la seua diada, inaugurada per la científica sènior a l’Institut de Rehabilitació de Toronto Katherine S. McGilton, que es va servir de la seua experiència al Canadà per parlar sobre el rol de les infermeres en l’àmbit de la geriatria. A continuació, sanitàries i investigadores van discutir en una taula redona les diferents possibilitats de lideratge en els centres sociosanitaris de Catalunya. L’acte va acabar amb la benvinguda de les noves col·legiades i l’entrega d’insígnies a les jubilades el 2023.

Lamenten que no es reconeguin les especialitats

La presidenta del COILL, Mercè Porté, lamenta que “no es contemplen les especialitats d’Infermeria en les convocatòries de places perquè només en surten de llevadora”. Explica que la formació sanitària especialitzada, de dos anys, és vista com un disbarat per moltes professionals quan veuen que no es reconeix la Infermeria Familiar, Geriàtrica, Pediàtrica o de Salut Mental i del Treball.

Entreguen premis a investigacions per 9.000 euros

El COILL ajudarà a finançar dos investigacions sobre dispositius neonatals i sobre pèrdues gestacionals liderats per Ferran Padilla i Núria Salazar, respectivament. Cada projecte rebrà 3.500 euros. Així mateix, el Premi Josep Maria Camps d’investigació anirà a un estudi sobre l’autocura en insuficiència cardíaca, liderat per Sònia Sans i premiada amb 2.000 euros.