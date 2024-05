Demanen 4 anys de presó a un lleidatà per un deute de més de 4.600 euros en gasolina

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida jutjarà el pròxim 22 de maig un home qui, segons la Fiscalia, exercia com a administrador d'una societat limitada i va aprofitar la confiança que li tenia un antic client per sol·licitar-li diverses comandes de gasolina que no va pagar.

El Ministeri Públic l'acusa d'obtenir així milers de litres d'aquest producte valorats en més de 4.600 euros, per la qual cosa li demana 4 anys de presó per un delicte d'estafa agreujada –en aquest cas per abús de confiança–, que pagui una multa de 3.600 euros i que retorni l'import estafat. El cas l'ha portat el jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Balaguer. En l'edició de SEGRE d'aquest dissabte ampliarem la informació