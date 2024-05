Tallen l'aigua per impagament a més d'un centenar de veïns d'un bloc de la Mariola de Lleida

Més d’un centenar de veïns dels blocs Gaspar de Portolà de la Mariola, a Lleida, estan sense aigua a les seues cases arran que dimarts passat l’empresa concessionària del servei, Aqualia, els tallés el subministrament per impagament. Segons van explicar els veïns, a començaments de mes van rebre una notificació de l’empresa avisant-los del tall als blocs C, F i H, que acumulen deutes que van des dels 12.000 fins als 50.000 euros.

Una de les veïnes del bloc H va assegurar que “nosaltres anàvem pagant la factura de l’aigua que ens tocava al nostre gestor de la comunitat, però ens hem assabentat que no pagava les factures, se n’ha anat, s’ha quedat amb els nostres diners i ara estem sense aigua i tenim nens i persones grans i malaltes a càrrec”. Veïns d’altres blocs van apuntar que el deute era a causa que alguns habitatges estan okupats i no pagaven les quotes, mentre que els d’un altre bloc també culpaven l’administrador de quedar-se els diners. Des que se’ls va tallar el servei els veïns es proveeixen de les fonts del barri amb garrafes i galledes i demanen a la Paeria una solució. “No neguem el deute, però no el podem assumir, si ens poguessin fer un pagament fraccionat seria el millor, perquè no podem viure així”, va lamentar una veïna.